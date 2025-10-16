Илья Соснов вновь возглавил "Инарктику"

Бизнесмен работает в компании более 10 лет, является одним из ее акционеров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Совет директоров "Инарктики" утвердил Илью Соснова на должность генерального директора с 16 октября 2025 года, сообщила компания.

"ПАО "Инарктика", крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), сообщает о том, что совет директоров компании назначил Илью Соснова на позицию генерального директора компании с 16 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

В "Инарктике" напомнили, что Соснов работает в компании более 10 лет, является одним из ее акционеров. С 2015 по 2024 год занимал должность генерального директора компании.

Сергей Лимаренко, назначенный генеральным директором в 2025 году и ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора, принял решение покинуть компанию.

О компании

"Инарктика" является управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. Ключевые направления деятельности группы под управлением компании включают: товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области и товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия.

Развитие аквакультуры является стратегическим направлением деятельности компании. Общий объем потенциального выращивания на участках Компании составляет около 60 тыс. тонн красной рыбы.