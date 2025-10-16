"Русгидро" обсуждает финсостояние ДРСК и "Якутскэнерго" для передачи сетевых активов

Дискуссия идет, сообщил заместитель генерального директора по финансам и корпоративному управлению "Русгидро" Сергей Теребулин

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Русгидро" обсуждает с Минэнерго РФ и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России способы улучшения финансового состояния Дальневосточной распределительной компании (ДРСК) и "Якутскэнерго". Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора по финансам и корпоративному управлению "Русгидро" Сергей Теребулин в кулуарах Российской энергетической недели.

"Тут все решения лежат в плоскости тарификации и установления справедливого тарифа, который покрывает затраты сетевого комплекса. Собственно, это то, что не только с ФАС надо обсуждать, но и с регионами тоже в первую очередь. Дискуссия, конечно, идет", - уточнил он.