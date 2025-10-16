Путин: ломка энергетических связей в мире вызвана давлением Запада

Так, многие европейские страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей, заявил президент

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Искусственная ломка энергетической архитектуры в мире вызвана агрессивным давлением со стороны западных элит. Так, многие европейские страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Вызовом является перенастройка мировых энергетических связей. Она во многом носит объективный, естественный характер. Просто возникают новые центры экономического развития, там растет потребление, вот и все, - сказал глава государства, - Но мы сталкиваемся, конечно, и с искусственной ломкой энергетической архитектуры, вызванной агрессивными и весьма напористыми действиями некоторых западных элит. Как вы знаете, многие европейские, например, страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей".