Путин: отказ от российского топлива вызвал падение промышленности ЕС

Он также привел к росту цен и снижению конкурентоспособности европейских товаров, заявил президент

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Отказ стран Европейского союза от российских энергоносителей стал причиной падения промышленного производства, роста цен и утраты конкурентоспособности европейских товаров. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Читайте также

Искусственная ломка связей и компетенции РФ в ядерной энергетике. Заявления Путина на РЭН

По словам главы государства, под давлением политических факторов многие европейские страны прекратили закупки российских нефти и газа, что негативно сказалось на их собственных экономиках. Он отметил, что последствия такого шага проявляются в снижении промышленного потенциала, увеличении стоимости энергоресурсов, а также в падении конкурентоспособности европейских компаний и продукции.

Президент сослался на данные Евростата, согласно которым в июле 2025 года объем промышленного производства в еврозоне оказался на 1,2% ниже уровня 2021 года. Путин также подчеркнул, что спад продолжается, и в Германии в июле снижение промышленного производства достигло 6,6% по сравнению со средним показателем 2021 года.

Президент РФ отметил, что в настоящее время речь идет о мировом энергетическом рынке, где происходит объективное переформатирование цепочек поставок и переключение логистики в сторону стран глобального Юга. Он указал, что энергоресурсы перенаправляются в динамично развивающиеся государства Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки, где создаются более надежные маршруты с новыми хабами и портами, учитывающими текущие и перспективные потребности покупателей, которые, по его словам, безусловно растут.