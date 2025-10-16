Путин: мировой спрос на нефть в 2025 году будет больше

Он составит 104,5 млн баррелей в сутки, заявил президент

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мировой спрос на нефть в 2025 году увеличится и составит 104,5 млн баррелей в сутки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Мировой спрос на нефть в 2025 году составит 104,5 млн баррелей в сутки, то есть на 1 млн с лишним больше, чем в 2024 году", - указал Путин.

По его словам, мировая экономика растет год от года, несмотря ни на какие проблемы. "Темп меняется, но он позитивный все равно, и потребности растут", - подчеркнул президент.