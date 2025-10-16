Путин: в России за год добудут 510 млн тонн нефти

Это ниже прошлогодних показателей на 1%, но это добровольное снижение, указал президент

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. В России по итогам 2025 года будет добыто 510 млн тонн нефти, что ниже прошлогодних показателей на 1%. Но это добровольное снижение, указал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Читайте также

Искусственная ломка связей и компетенции РФ в ядерной энергетике. Заявления Путина на РЭН

"Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на использование против нас механизмов недобросовестной конкуренции. Мы обеспечиваем около 10% мировой добычи и ожидаем, что по итогам года в нашей стране будет добыто 510 млн тонн нефти. Это примерно на процент ниже, чем в прошлом году", - отметил Путин.

Глава государства обратил внимание, что это происходит в соответствии с договоренностями в рамках соглашения ОПЕК+. "То есть это добровольное снижение [добычи нефти]", - подчеркнул он.