Путин отметил устойчивость российской нефтянки

Раньше экспорт нефти и нефтепродуктов из России был замкнут на одного потребителя - Евросоюз, сейчас география гораздо шире, подчеркнул президент

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский нефтяной сектор не только снабжает внутренний рынок, но и проявляет гибкость на внешнем контуре. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Читайте также

Искусственная ломка связей и компетенции РФ в ядерной энергетике. Заявления Путина на РЭН

"Российский нефтяной сектор работает устойчиво, верстает планы на будущее. Наши компании не только надежно снабжают внутренний рынок, развивают переработку нефти, но с учетом непростой ситуации на внешнем контуре проявляют гибкость, смогли выстроить новые каналы поставок и платежей", - рассказал Путин.

Если раньше экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ был замкнут в основном на одного потребителя - Евросоюз, - то сейчас география гораздо шире, подчеркнул президент.