Путин: РФ вместе с партнерами ОПЕК+ выполняет обязательства для балансировки нефти

Результат совместных усилий есть, подчеркнул президент

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия вместе с партнерами по ОПЕК+ выполняет обязательства для балансировки мирового рынка нефти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"Россия продолжает сотрудничество в рамках ОПЕК+. На основе взаимных интересов мы с партнерами выполняем обязательства для балансировки мирового рынка нефти", - сказал Путин. Он обратил внимание на то, что это делается не только для производителей, но и для потребителей. "Результат совместных усилий есть. Прежде всего, имею в виду объемы предложения на рынке и ценовую конъюнктуру", - считает президент.

Путин подчеркнул, что эти параметры устраивают как производителей, так и потребителей нефти, позволяют отрасли запускать инвестиционные проекты, а главное - обеспечивают условия для более предсказуемого развития всей глобальной экономики. "Предсказуемость на нефтяном рынке - это, наверное, вообще самое главное, что есть в этом секторе мировой экономики", - подытожил глава российского государства.