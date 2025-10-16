Путин: уровень газификации в России превысит 75%

По словам президента РФ, рост с 2019 года составил 6,1 п.п.

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин убежден, что приблизившийся к 75% уровень газификации в РФ и дальше будет расти.

Читайте также

Искусственная ломка связей и компетенции РФ в ядерной энергетике. Заявления Путина на РЭН

"Уровень газификации в России приближается к 75%, и, безусловно, будет расти дальше. Если быть более точным - 74,7%, рост с 2019 года составил 6,1 п.п.", - сообщил Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.