Монетный двор США представил юбилейную монету со Стивом Джобсом

На аверсе вокруг изображения будет надпись "Соединенные Штаты Америки", "Калифорния", "Стив Джобс" и "Создай что-то превосходное"

© US Mint/ Cover Images via Reuters Connect

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Монетный двор США представил серию из четырех юбилейных монет номиналом $1, на одной из которых изображен сооснователь корпорации Apple Стив Джобс.

"На этой иллюстрации молодой Стив Джобс сидит на фоне типичного для Северной Калифорнии пейзажа с холмами и дубами. Его поза и выражение лица, запечатленные в момент размышлений, показывают, как эта среда вдохновила его на создание концепции, позволяющей превратить сложные технологии в нечто столь же интуитивное и естественное, как сама природа", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте монетного двора.

Отмечается, что на аверсе вокруг изображения будет надпись "Соединенные Штаты Америки", "Калифорния", "Стив Джобс" и "Создай что-то превосходное".

Помимо этого, были представлены монеты с агрономом Норманом Борлоугом и штатом Айова, с первым суперкомпьютером Cray-1 и штатом Висконсин, а также с мобильным холодильным оборудованием и штатом Миннесота.

Серия юбилейных монет American Innovation, на которых изображены выдающиеся люди или изобретения того или иного штата, впервые вышла в 2018 году. В рамках серии выпускаются монеты с каждым из 50 штатов, округом Колумбия и пятью территориями США. У всех монет этой серии одинаковый реверс, на котором изображена Статуя Свободы в профиль и надпись "Мы верим в Бога" и "$1". На ребре отчеканен год выпуска монеты и надпись "Из многих - единое" на латыни.