Путин: угольный рынок останется большим в ближайшие десятилетия

Несмотря на негативные прогнозы отдельных экспертов, уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе, подчеркнул президент

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Уголь продолжает занимать значительную долю в мировом энергобалансе и в ближайшие десятилетия останется значимым. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.

"Несмотря на негативные прогнозы отдельных экспертов, уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе", - подчеркнул глава государства.

"С учетом смещения глобальной деловой активности в АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион - прим. ТАСС), можно ожидать, что угольный рынок останется значимым, большим на десятилетия вперед", - указал Путин, обратив внимание на то, что азиатские страны наращивают потребление угля.