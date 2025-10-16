Путин: РФ может применять угольную генерацию для энергообеспечения дата-центров

Президент также попросил правительство представить предложения по организации такой модели

Редакция сайта ТАСС

© Гавриил Григоров/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия может использовать передовую угольную генерацию для обеспечения энергией дата-центров и прочей цифровой инфраструктуры. На это в рамках пленарного заседания Российской энергетической недели указал президент РФ Владимир Путин и попросил правительство проработать предложения по организации такой модели энергообеспечения.

Читайте также

Искусственная ломка связей и компетенции РФ в ядерной энергетике. Заявления Путина на РЭН

"Предлагаю нацелить на снабжение цифровой экономики, дата-центров объекты локальной генерации, станции, где используются ресурсы, которые специалисты называют запертыми, - обратил внимание президент, - то есть их далеко и дорого перевозить, а значит эффективнее использовать на месте добычи. И прошу правительство представить предложения по организации такой модели".

"В том числе прошу проработать использование передовой чистой угольной генерации для обеспечения потребностей цифровой инфраструктуры, центров хранения и обработки данных и так далее. Такие объекты расположены непосредственно в наших угледобывающих регионах, это и современные рабочие места, и диверсификация местной экономики", - подчеркнул Путин.