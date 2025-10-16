Путин: Запад может мгновенно лишить любого своих технологий в ТЭК

Это реалии сегодняшнего дня, отметил президент

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Западные технологии и оборудование для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в любой момент могут оказаться недоступными из соображений геополитики, причем для любого поставщика энергии, который окажется неудобен Западу, а не только для одной России. Внимание на это обратил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания Российской энергетической недели.

"Западные технологии и оборудование для топливно-энергетического комплекса могут в любой момент оказаться недоступными по геополитическим соображениям, недоступными не только для России, но и для любого другого поставщика энергоресурсов, которого кто-то на Западе посчитает неудобным конкурентом или просто несговорчивой страной. И это все мы должны учитывать, это реалии сегодняшнего дня", - подчеркнул российский лидер. "Но я думаю, что все и так прекрасно это понимают", - добавил он.

Все уже видели, напомнил Путин, как "те же самые элиты западных стран в одночасье отказались обслуживать оборудование для ТЭК, поставленное в Россию, официально заявили о том, что не будут выполнять свои обязательства и только лишний раз показали, что они являются ненадежными партнерами".

"Их действие связано напрямую с политической конъюнктурой, а иногда используется эта политическая конъюнктура для недобросовестной конкуренции. Понятно, что коммерческие структуры были вынуждены так поступить, если уж сказать по-честному, - я имею в виду западные коммерческие структуры, - объяснил президент. - Они вынуждены были так поступить под давлением своих правящих [элит]. Но факт остается фактом".