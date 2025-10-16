Путин: в России программа соцгазификации охватила 1 млн домов

Президент добавил, что в перспективе их количество вырастет еще на 2 млн

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Почти 1 млн домовладений в России за четырехлетний период получили доступ к трубопроводному газу в рамках программы социальной газификации. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Читайте также

Искусственная ломка связей и компетенции РФ в ядерной энергетике. Заявления Путина на РЭН

"Продолжается программа социальной газификации. За четыре года почти миллион домовладений в России получили доступ к трубопроводному газу", - указал глава государства. "Ожидаем, что в перспективе их количество вырастет еще на два миллиона", - добавил президент.

По словам Путина, в настоящий момент газопроводы проведены к 1 млн 393 тыс. участков, выполнено почти 989 тыс. подключений.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.