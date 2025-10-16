"Купил билет и не поехал назло". Путин об отказе компаний обслуживать ТЭК РФ

Российские специалисты наращивают рабочие места и становятся технологическими лидерами, отметил президент

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал отказ западных компаний от обслуживания сферы ТЭК в России фразой "купил билет и не поехал".

"[В Европе] наш рынок был один из основных, куда они сбывали свою продукцию высокотехнологичную. Их заставили отказаться. Их производство становится нерентабельным. Они сокращают свои рабочие коллективы, технологии начинают терять. А наши специалисты наращивают и становятся технологическими лидерами. Потому что собственный рынок позволяет производить продукцию на хорошем, рентабельном уровне. И появляются партнеры во всем мире, которые сегодня закупают это оборудование уже у российской компании. Вчера покупали в Европе, а сегодня все больше и больше у нас. Чего сделали-то? Это купил билет и не поехал назло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете? Ерунда", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

По его словам, отечественные сервисы в настоящее время покрывают основной спрос на бурение в России, растет производство добычного оборудования и промысловой химии, внедряются собственные технологические решения в обслуживание месторождений и инфраструктуры.

"Если раньше многое из того, что сейчас перечислил, делали иностранные, как я только что сказал, организации, то теперь этим все больше занимаются именно наши специалисты, российские специалисты", - добавил президент РФ.

В РФ также есть компетенции для развития в сложных сегментах энергетики, что особенно актуально для нефтяной отрасли, подчеркнул Путин. Он отметил, что Россия будет работать в этом направлении в том числе вместе с дружественными государствами.