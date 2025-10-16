Биржевая цена на АИ-92 второй день подряд обновляет исторический максимум

Показатель достиг 74,262 тыс. рублей за тонну

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах 16 октября выросла на 0,04% и обновила очередной ценовой рекорд, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина АИ-92 на торгах 16 октября обновила исторический максимум, достигнув 74,262 тыс. рублей за тонну. Цена АИ-95 по территориальному индексу европейской части РФ снизилась за день на 0,42% и составила 80,126 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива уменьшилась за день на 0,53% - до 72,942 тыс. рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизеля упала на сегодняшних торгах на 0,61%, до 69,955 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - сократилась на 0,11%, до 77,596 тыс. рублей за тонну.

Топочный мазут подешевел за день на 0,3% - до 22,532 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) выросла за день на 1,47% - до 77,217 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов увеличилась на 1%, - до 20,863 тыс. рублей за тонну.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться с 1 октября до 1 мая. Введение моратория на обнуление топливного демпфера с 1 октября по 1 мая 2026 года позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке, заявили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Ранее правительство РФ ввело ограничения на экспорт бензина и дизеля до конца 2025 года. Для бензина запрет продлен для всех участников рынка, а для дизеля, судового топлива и прочих газойлей запрет введен только на непроизводителей.