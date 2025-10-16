Новак: российская энергетика генерирует в год порядка 10 трлн рублей инвестиций

Таким образом обеспечивается "огромный заказ и огромные возможности", отметил вице-премьер

Вице-премьер РФ Александр Новак © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российская энергетика генерирует в год около 10 трлн руб. инвестиций и обеспечивает от 16 до 20% ВВП, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на РЭН.

"Сегодня, если говорить о доле энергетики в ВВП, - от 16 до 20%, то есть фактически пятая часть доходов федерального бюджета, почти половина российского экспорта. И, что немаловажно, российские энергетики генерируют в год порядка 10 триллионов рублей инвестиций", - сказал он.

Новак отметил, что таким образом обеспечивается "огромный заказ и огромные возможности" для развития экономики, науки, современных технологий.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.