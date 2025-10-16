Путин поручил завершить подготовку концепции развития рынков электроэнергии

Президент России указал, что там, где есть доступная энергия, будут появляться современные производства

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время завершить подготовку концепции развития конкурентных розничных рынков электроэнергии.

"Напомню о поручениях по развитию розничного рынка электроэнергии. Его условия, динамика тарифов должны отвечать интересам и генерирующих компаний, и потребителей, предприятий, организаций, граждан. Прошу правительство России в самые короткие сроки завершить подготовку концепции развития конкурентных розничных рынков электроэнергии и мощности", - сказал он в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

"Повторю, там, где есть доступная энергия, там будут появляться и современные производства, будут развиваться отрасли новой экономики, туда будут притекать капитал и технологии, квалифицированные кадры", - добавил президент.