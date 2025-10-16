Новак: Россия обеспечивает 17% мирового рынка энергоресурсов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия обеспечивает около 17% поставок всех видов энергетических ресурсов на мировой рынок, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

"Россия является мировым лидером - мы поставляем на глобальные энергетические рынки около 17% всех энергетических ресурсов. Это и нефть, и нефтепродукты, и газ природный трубопроводный, и газ уже в виде сжиженного природного газа, в котором Россия вышла уже на четвертое место. Это и уголь, который востребован, несмотря на все, казалось бы, пессимистические нотки еще несколько лет назад относительно этой отрасли в мире", - отметил он.

По словам Новака, России важно сохранить конкурентоспособность на этих направлениях и активно развивать новые рынки сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Африке и Латинской Америке.