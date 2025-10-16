"Мосгаз" представил новейшее оборудование на выставке форума РЭН-2025

С 2017 года на базе АО "Мосгаз" организовали полный цикл производства газораспределительного оборудования и источников теплоснабжения

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак и заммэра Москвы Петр Бирюков в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя 2025" осмотрели продукцию собственного производства АО "Мосгаз" на выставке оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной компании.

"Экспозицию предприятия на стенде правительства Москвы в рамках осмотра достижений предприятий комплекса городского хозяйства столицы представили генеральный директор АО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев и молодые инженеры - специалисты производственного подразделения предприятия. На стенде столичных газовиков были представлены новейшие образцы оборудования для газораспределительных систем", - говорится в сообщении.

Так, посетители экспозиции могут увидеть линейку дископоворотных затворов собственной разработки инженеров управления "Моспромгаз", шкафной газорегуляторный пункт, комплекс автоматизации систем газораспределения, датчик срабатывания предохранительно-сбросных клапанов, а также быстросъемную крышку для газового фильтра, позволяющую существенно сократить время обслуживания фильтра и повысить безопасность при эксплуатации изделия.

Отмечается, что с 2017 года на базе АО "Мосгаз" организован полный цикл производства газораспределительного оборудования и источников теплоснабжения - от проектирования до выпуска готовой продукции. Более 95% производственных компонентов газового хозяйства столицы изготавливается в России, в том числе на собственных мощностях компании.

"Мы не просто производим оборудование - мы создаем технологии и программные решения, которые отражают реалии и задачи московской системы газа. Импортозамещение здесь реализуется через внедрение уникальных компонентов, модулей автоматики и систем контроля, написанных силами инженеров предприятия. Такие решения успешно интегрируются в московскую систему газоснабжения", - заявил Гасангаджиев, слова которого приводит пресс-служба.

Кроме того, на площадке управления "Моспромгаз" выпускаются котельные, тепловые пункты и уникальные мобильные котельные мощностью 2 МВт, позволяющие оперативно обеспечить теплом строящиеся объекты, а также жилые, общественные и промышленные здания в случае нештатной ситуации на тепловых сетях.

Накануне юбилея

"В 2026 году газовое хозяйство Москвы отмечает знаковый юбилей: 160 лет со дня основания. В честь юбилея предприятие подготовило масштабный интернет-проект, посвященный истории газовой отрасли столицы: виртуальный музей газового хозяйства Москвы. Он рассказывает о становлении и развитии газотранспортной отрасли в столице, о людях, которые внесли значительный вклад в историю газового хозяйства Москвы, и о предметах, которые на протяжении полутора веков сопровождали столичных газовиков в их работе", - пояснили в пресс-службе АО "Мосгаз".

Новаку и Бирюкову продемонстрировали проект на интерактивной панели, а также два экспоната: исторический аппарат для сварки полиэтиленовых газопроводов и газовый факел 1967 года, сконструированный столичными газовиками, которым Л. И. Брежнев зажег Вечный огонь у Кремлевской стены. В завершение визита Гасангаджиев рассказал Новаку и Бирюкову о ходе столичной программы реконструкции газопроводов-дюкеров на примере макета Кутузовского газопровода-дюкера, старт работам по модернизации которого вице-премьер давал в июле 2021 года в ходе рабочего визита в АО "Мосгаз".

О форуме

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.