Новак: Россия ставит задачу обеспечения себя запасами нефти на 50 лет

Также ставится задача иметь обеспеченность постоянно газом не менее 70 лет и углем не менее чем на 100 лет, отметил вице-премьер РФ

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак © Донат Сорокин/ ТАСС

"Мы должны обеспечивать своевременную геологоразведку, вовлечение в оборот новых регионов. Ставится задача иметь обеспеченность постоянно нефтью на 50 лет, газом не менее 70 лет и углем не менее чем на 100 лет, хотя сегодня эти показатели гораздо выше, и мы в энергостратегии до 2050 года закладываем эти параметры", - сказал он.

По словам Новака, России необходимо обеспечивать воспроизводство запасов углеводородов ежегодно не менее, чем мы поставляется на экспорт и внутренний рынок.

