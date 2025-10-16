В Краснодаре в 2026 году начнут строительство второй очереди канализационного коллектора

Реализация проекта позволит создать 660 рабочих мест и обеспечить прирост валового регионального продукта на 65 млрд рублей

КРАСНОДАР, 16 октября. /ТАСС/. Проект строительства второй очереди головного канализационного коллектора в Краснодаре начнут в 2026 году, новый инфраструктурный проект, который представил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, поддержала правкомиссия по региональному развитию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Для краевого центра этот проект критически важен. В Краснодаре растет население, это один из самых быстрорастущих городов России. Из-за высокой степени износа коллектора участились аварии - кратно. Новый объект решит эту проблему и снимет инфраструктурные ограничения для развития бизнеса", - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

Кондратьев отметил, что от головного коллектора зависят три инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций более 18 млрд рублей.

"Кроме того, с вводом головного коллектора повысится качество водоотведения для более чем 400 тыс. краснодарцев. Это треть жителей города. Проект получил положительные заключения всех органов федеральной власти. В целом его реализация окажет благотворное влияние на экологическое состояние реки Кубань и на акваторию Азовского побережья", - добавил губернатор.

