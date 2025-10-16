Нефтяники России верят в рост спроса на нефть после 2030 года

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков отметил, что это консолидированное мнение отраслевого сообщества

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российские компании верят в рост спроса на нефть и после 2030 года, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков на Российской энергетической неделе.

"Если говорить о ситуации на мировом рынке нефти, то мы видим, что спрос на нефть растет и продолжит расти за горизонтом 2030 года. И это такая консолидированная позиция, консолидированное мнение отраслевого сообщества, нефтяной отрасли", - подчеркнул он.