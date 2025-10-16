Дюков: зависимость России от импортных технологий не критична

Важным фактором является высокий уровень технологического развития отрасли, отметил глава "Газпром нефти"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Зависимость России от импортных технологий не является критичной и не мешает реализовывать проекты развития, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Он отметил, что важным фактором является высокий уровень технологического развития отрасли. "Нам, безусловно, удалось обеспечить технологический суверенитет. Да, может быть, в настоящий момент мы не производим абсолютно все технологии и оборудование, не имеем всего ПО, но, в принципе, в мире нет стран-производителей, которые могли бы производить абсолютно все. И да, импортозависимость, которая есть, - она сохраняется, но она не является критичной, она не мешает нам обеспечивать как непрерывность нашего производства, так и реализовывать проекты развития", - сказал Дюков.