Титановая продукция Росатома получила сертификат для экспортных рынков
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Предприятие Росатома получило сертификат "Сделано в России" на свою титановую продукцию и теперь может представлять Россию на международной арене. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Чепецкий механический завод (АО "ЧМЗ", предприятие топливного дивизиона Росатома, г. Глазов, Удмуртская Республика) успешно прошел сертификацию по программе "Сделано в России". В направлении "уникальность", "надежность" и "качество" сертификат "Сделано в России" получен на титановую продукцию - слитки, трубы, прутки, проволоку. Соответствующий сертификат присуждается только тем товарам, которые прошли тщательную проверку и достойны представлять Россию на международной арене", - говорится в сообщении.
Сегодня Чепецкий механический завод изготавливает порядка 300 номенклатур продукции из титана ответственного назначения. "Мы обеспечиваем почти 50% российского рынка титановых холоднокатаных труб, необходимых судо- и авиастроителям. Развиваем медицинское направление. За последние 3 года провели масштабную реконструкцию титанового производства под растущие потребности отечественных производителей. И способны обеспечивать качественной продукцией не только Россию, но и страны-партнеры", - приводятся слова генерального директора ЧМЗ Сергея Чинейкина.
"Сделано в России" - государственная программа продвижения российской продукции за рубежом под единым национальным брендом. Участниками программы "Сделано в России" могут стать компании любой отрасли, подтвердившие российское происхождение, качество, экологичность и надежность своей продукции.