Путин назвал запасы газа в России уникальными

По словам президента РФ, страна сохраняет его добычу на высоком уровне, однако нужно постоянно работать над ресурсной базой

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Запасы газа в России уникальны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели.

"Россия обладает уникальными запасами газа", - подчеркнул глава государства. "Мы сохраняем его добычу на высоком уровне, однако нужно постоянно работать над ресурсной базой, восполнять ее, в том числе за счет освоения трудноизвлекаемых запасов", - добавил президент.

Для реализации задачи в начале года правительству было поручено подготовить специальную программу "в центре [отечественной] газовой отрасли в - Ямало-Ненецком автономном округе".

"Прошу коллег провести эту работу в намеченные строки, приступить к реализации программы", - обратился в ходе выступления к кабмину президент.