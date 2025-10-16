Более 40% займов в МФО приходятся на маркетплейсы

В основном, продавцы занимают деньги на небольшой срок на покрытие кассовых разрывов, отметил ЦБ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более 40% займов в микрофинансовых организациях (МФО) приходятся на маркетплейсы. При этом, в основном, продавцы занимают деньги на небольшой срок на покрытие кассовых разрывов, говорится на сайте Банка России.

"На этот сегмент бизнеса приходится 44% займов, выданных данной категорией МФО. Как правило, селлеры занимают деньги на небольшой срок на покрытие кассовых разрывов. Такие займы быстро оборачиваются, поэтому заметно увеличивают объем выдач МФО", - отмечается на сайте регулятора.

Однако, по данным ЦБ, займы на маркетплейсах в меньшей степени влияют на прирост портфеля, так как средний чек по ним существенно ниже, чем в других сегментах бизнеса.

При этом в первом полугодии бизнес получил на 29% больше микрозаймов в МФО предпринимательского финансирования, чем годом ранее. А основным драйвером роста стало активное кредитование продавцов на маркетплейсах.

Кроме того, по данным регулятора, портфель займов предпринимательского сегмента сохраняет высокий уровень обеспеченности: 70% портфеля обеспечена залогом имущества, поручительством или банковскими гарантиями.