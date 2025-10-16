Кабмин выделил Камчатке свыше 1 млрд рублей на закупку мазута

Это позволит обеспечить стабильную работу котельных и ТЭЦ в зимний период

МОСКВА, [число] октября. /ТАСС/. Правительство России направит Камчатскому краю более 1 млрд рублей дополнительных средств на закупку мазута, что позволит обеспечить стабильную работу котельных и ТЭЦ в зимний период. Об этом заявил на заседании кабмина его председатель Михаил Мишустин.

"Сегодня направим на такие цели Камчатскому краю еще более 1 миллиарда рублей. Это поможет закрыть потребности региона в топливе в зимний сезон", - сказал Мишустин.

Он отметил, что правительство реализует масштабные программы по увеличению доступности природного газа для отопления социальных объектов и промышленности. В частности, ведется строительство морского терминала по приему сжиженного газа на Камчатке, а в Мурманской области ведется строительство газопровода, который будет снабжать и Карелию.

До завершения этих проектов Мурманская область и Камчатский край получают из федерального бюджета средства для закупок мазута. Такой временный порядок позволяет обеспечить котельные ТЭЦ топливом для подачи тепла и электричества.