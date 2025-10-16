Путин: в России за 15 лет намерены запустить более 29 ГВт мощности АЭС

Подавляющая доля электроэнергии в России, а именно 87%, вырабатывается с минимальным или нулевым углеродным следом, отметил президент

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия планирует в ближайшие 15 лет запустить более 29 ГВт мощности атомных электростанций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.

"В России на горизонте полутора десятков лет запланирован ввод более 29 ГВт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС", - сказал Путин.

Он отметил, что подавляющая доля электроэнергии в России, а именно 87%, вырабатывается с минимальным или нулевым углеродным следом. Имеется в виду газовая, атомная генерация, возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика.

"Наши компания реализуют проекты зеленой, долговечной генерации не только в России, но и за рубежом", - отметил Путин. Так, по его словам, при участии отечественных ученых, инженеров, управленцев реализовано более 400 проектов в сфере гидроэнергетики в 55 странах, а Росатом занимает около 90% глобального рынка сооружения атомных электростанций: по всему миру построено 110 энергоблоков российского дизайна.