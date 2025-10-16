Холодное начало осени привело к преждевременному снижению турпотока на юг России

На юге европейской части РФ с сентября начались дожди и понижение температуры

КРАСНОДАР, 16 октября. /ТАСС/. Ускоренное снижение турпотока на курорты юга России зафиксировано по итогам сентября по сравнению с августом, в частности в Краснодарском крае и в Кабардино-Балкарской Республике, что обусловлено резким похолоданием в начале осени и последствиями схода селей. Об этом сообщается в комментарии главного управления Банка России о региональной экономике за октябрь.

"В сентябре годовые темпы снижения турпотока в макрорегионе ускорились относительно августа. Отрицательный вклад внесли Краснодарский край из-за более холодной, чем в прошлом году, погоды и ограничений на пляжный отдых, и Кабардино-Балкарская Республика, где на одном из крупных курортов была приостановлена работа ряда канатных дорог после схода селей" , - говорится в комментарии.

Уточняется, что остальным регионам Юга и Северного Кавказа удалось сохранить турпоток за счет популярности событийного туризма. В качестве примера приведены фестиваль адыгейского сыра в Республике Адыгея, который собрал 70 тыс. туристов, и Международный буддийский форум в Республике Калмыкия, посетителями которого стали более 7 тыс. гостей из 35 стран мира. Отмечается, что загрузка гостиниц и отелей благодаря мероприятиям превышала 80%.

Понижение температуры и дожди начались на юге европейской части России с сентября. Бархатный сезон завершился в Крыму в двадцатых числах сентября, в Краснодарском крае - в десятых числах октября.

Несмотря на данные ЦБ, главного управления Банка России, например, власти Краснодарского края ранее спрогнозировали, что туристический поток в бархатный сезон приблизится к уровню 2024 года и составит порядка 3 млн человек.