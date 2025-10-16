РЖД на ноябрьские праздники удвоили места в "Сапсанах"

Речь идет о поездах между Москвой и Санкт-Петербургом

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) удвоили количество мест в некоторых поездах "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на ноябрьские праздники, сообщили в холдинге.

В РЖД рассказали, что для тех, кто планировал в праздники поездку в Москву или в Санкт-Петербург, но не успел купить билеты на поезд, "удвоили количество мест в поездах "Сапсан".

В частности, из Москвы сдвоенными будут "Сапсаны" 1 ноября - №778; 2 и 3 ноября - №780, а также 5 ноября - №760. Из Санкт-Петербурга сдвоенными отправятся поезда 1 ноября - №759; 2 и 3 ноября - №767, а также 4 ноября - №781.

В холдинге добавили, что билеты на ноябрьские праздники уже в продаже.