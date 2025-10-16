Штрафы за маркировку продукции с пальмовым маслом как молочной могут повысить

Регулирование должно быть точечным, продуманным и поэтапным, без ущерба для смежных отраслей, полагает зампред Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Законопроект, который повысит штрафы и введет конфискацию продукции, когда в ее составе более 60% пальмового масла и при этом она маркируется как "молочная", может быть разработан и внесен в Госдуму к концу года. Об этом заявила ТАСС зампред Комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, комментируя принятое Госдумой обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину по вопросу ограничения использования пальмового масла при производстве пищевых продуктов.

"Особую тревогу вызывает деятельность недобросовестных производителей, которые выдают фальсификат за натуральную молочную продукцию. Граждане имеют право знать, что именно они покупают: натуральный продукт или его заменитель и в каком объеме используются растительные жиры. Есть случаи, когда в составе продукта более 60% пальмового масла, при этом он маркируется как "молочный", - что прямо противоречит ГОСТу и техническим регламентам. Такой продукт уже не может называться молочным, и с такими нарушениями нужно бороться решительно: повышать штрафы, вводить конфискацию продукции. Уже работаем над таким законопроектом, надеюсь, к концу года его удастся внести", - рассказала она.

По словам Оглоблиной, необходимо запросить у правительства научно обоснованное заключение о влиянии пальмового масла на здоровье человека, и только на основе объективных исследований можно принимать взвешенные решения. "На различных экспертных площадках неоднократно слышала: любой жир - будь то сливочное, подсолнечное или пальмовое масло - может быть вреден при чрезмерном и нерегулируемом потреблении. Считаю, что призывы к полному запрету ввоза пальмового масла - преждевременны и рискованны. Напомню, что на нем держится значительная часть кондитерской и пищевой промышленности", - подчеркнула депутат.

Регулирование должно быть точечным, продуманным и поэтапным, без ущерба для смежных отраслей, полагает Оглоблина. "Ясно одно: что касается детского питания, здесь позиция должна быть однозначной - замена молочного жира на растительные аналоги недопустима. Дети - особая группа потребителей, и их здоровье не должно становиться предметом экономии", - указала она.

Госдума на пленарном заседании 16 октября приняла обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу ограничения использования пальмового масла при производстве пищевых продуктов, в том числе предназначенных для детского питания.