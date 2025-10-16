Лихачев: атомная промышленность России полностью суверенна

Глава Росатома отметил, что в части фундаментальной науки, научно-исследовательских практических работ и в индустриальном смысле полного суверенитета нет ни у одной страны

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Атомная промышленность России в технологическом плане является суверенной. Такое заявление сделал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, выступая на пленарной сессии международного форума "РЭН-2025".

"На сегодняшний день мы можем откровенно сказать, что и в технологическом, не только в содержательном, но и в технологическом аспекте сегодня атомная промышленность Российской Федерации является суверенной", - сказал Лихачев. По его словам, с точки зрения атомной отрасли Россия уникальна в своем суверенитете. "И в части фундаментальной науки, и в части прикладной науки, и в части научно-исследовательских практических работ, и в индустриальном смысле вот такого полного суверенитета и независимости нет, пожалуй, ни у одной страны", - подчеркнул глава атомной отрасли.

В настоящее время, рассказал Лихачев, переговоры, которые ведет Росатом с целым рядом стран, находятся на финальной стадии. "И мы будем продолжать развивать обороты. Во-первых, потому что это соответствует геополитической линии нашей страны. Во-вторых, потому что мы сами постоянно совершенствуем свои технологии. И в этом смысле у нас нет страха, что передавая эти проекты на реализацию в другие страны, мы растим в себе конкурентов. Наша фундаментальная наука, наша прикладная наука, задачи, поставленные президентом и правительством <…> нам позволяют опережающими темпами двигать вперед атомные технологии. И фактически вести во многих современных решениях за собой целые страны", - подчеркнул гендиректор Росатома.