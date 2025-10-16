Собянин: в Москве создают единую систему управления энергоресурсами

Мэр столицы уточнил, что она обеспечит справедливое и четкое предоставление потребителям ресурсов, справедливую цену, оперативное регулирование

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Единую систему контроля поставки энергетических ресурсов создают в столице, которая в том числе окажет положительное влияние на стоимость коммунальных услуг для потребителей. Об этом сообщил в рамках форума "Российская энергетическая неделя 2025" (РЭН-2025) мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве мы задумали и активно реализуем при поддержке Газпрома, Мосэнерго, МОЭК, МОЭСК (ПАО "Россети Московский регион" - прим. ТАСС) <…> проект, по которому мы объединим разные центры управления, разные системы цифровизации в единую гармоничную систему, которая будет видеть все, начиная от производства [электроэнергии на] ТЭЦ до потребителя: розницу, сети, дома, квартиры", - анонсировал Собянин в ходе выступления на пленарном заседании "Создавая энергетику будущего вместе".

По его словам, единая система "обеспечит справедливое и четкое предоставление потребителям ресурсов, справедливую цену, оперативное регулирование, уточнение автоматизированной системы сбора данных и контроль государством над всей этой системой". "Чтобы не было никакого обмана, все чтобы было по-честному. Но эта система дает четкое представление и нашей генерации, и сетевым компаниям, и потребителям, что происходит, и дает новый толчок для развития энергоэффективности всей системы Москвы", - добавил мэр.

Он подчеркнул, что столичный регион является энергорегионом и одной из важнейших и самой крупной по объему частью всей энергетической системы страны. "Мы работаем над тем, чтобы энергоэффективность городского хозяйства повышалась. Та же программа реновации увеличивает энергоэффективность домов почти в два раза. Новые технологии, <…> цифровые технологии обеспечивают, например, рост освещенности города в два раза при снижении потребления электроэнергии на 30%", - констатировал Собянин.

Вложения в сетевой комплекс

"Все думали, что искусственный интеллект нас спасет, цифровая экономика нам даст еще больше эффективности, меньше потребления. Получилось ровно наоборот. <…> У нас цифровая экономика сегодня по объемам <…> потреблять будет больше, чем вся тяжелая промышленность. И это только начало. У нас три ЦОДа (центра обработки данных - прим. ТАСС), которые заявились к размещению, равны одной крупнейшей ТЭЦ Москвы - Мосэнерго. Иллюзии, что эти дата-центры можно построить где-то на Дальнем Востоке, тоже не оправдались, потому что они должны быть рядом с операторами цифровых потоков, чтобы соответствовать скорости этого потока и управлять ими", - заявил мэр столицы.

По его словам, вышеописанная ситуация задает не те тренды, которые ожидались. "В ближайшие годы Москва может быть из профицитных энергодефицитным регионом. Мы провели встречи <…>, получили поручение президента [РФ Владимира Путина] по этому поводу и активно включились в формирование новой стратегии. Спасибо огромное Минэнерго, Минэкономике, Александру Валентиновичу [Новаку, вице-премьеру РФ]. Мы эти коррективы внесли", - добавил Собянин.

Он пояснил, что речь идет об огромном вложении в сетевой комплекс, непосредственно в энергетическую генерацию Москвы. "Это строительство новых атомных блоков, которые будут работать на Москву, это новые блоки гидростанции, тепловых станций, которые располагают в других регионах. Это гигантский, громадный комплекс, который будет обеспечивать надежность и будущее развитие Московского региона", - гарантировал мэр.

О форуме

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже состоятся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.