Алиханов: российские компании готовы закрывать потребности энергетиков в турбинах

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российские производители готовы закрывать все потребности энергетических компаний в турбинах. Об этом заявил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах Российской энергетической недели.

"Мы достаточно внимательно вместе с Минэнерго утвердили план сейчас дальнейшего развития инфраструктуры генерирующей. Наши компании - ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация - прим. ТАСС), "Силовые машины" и все остальные - готовы выполнять, потребности все закрывать, которые есть у наших энергетиков", - сказал он.

По словам министра, в России много лет работающие и зарекомендовавшие себя компании с хорошей продукцией, которая используется не только на внутреннем рынке, но и в экспортных проектах. "Мы не видим смысла здесь как-то <...> серьезно проводить его [рынка] либерализацию с точки зрения доступа. Нам кажется, что такие базовые вещи, как энергетика, должны быть все-таки защищены и давать преференции российским машиноэнергостроителям", - отметил Алиханов.

Он также добавил, что Минпромторг проанализировал динамику роста цен на энергооборудование и на строительство энергообъектов. "Энергооборудование не дорожает быстрее, чем в общем и целом строительство энергообъектов. Поэтому я бы здесь не преувеличивал значение динамики цен на энергооборудование в общем удорожании энергообъектов. Тоже проанализировали, в дискуссии этой участвуем, с коллегами взаимопонимание находим", - заключил министр.

