Вице-президент "Транснефти" прокомментировал санкции против "Лукойла"

Владимир Каланда заявил, что не ожидает ограничений для компании в части работы Каспийского трубопроводного консорциума

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в 2025 году может прокачать по своей системе на экспорт более 70 млн тонн нефти, заявил журналистам вице-президент "Транснефти" Владимир Каланда в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

"По КТК общий объем у нас плановый за 70 млн тонн нефти планируем прокачать", - сказал он.

При этом в 2026 году объем прокачки может немного снизиться из-за ремонтов на месторождениях Казахстана, но в целом окажется существенно больше, чем в предыдущие годы, отметил Каланда.

По его словам, максимальная мощность системы КТК может достигать 85 млн тонн в год, поэтому "в случае увеличения объема добычи нефти в Казахстане, мы готовы все эти объемы прокачать".

Комментируя введенные Великобританией санкции против "Лукойла", вице-президент "Транснефти" подчеркнул, что "Лукойл" является равноправным партнером и акционером КТК.

"Мы не ожидаем каких-либо ограничений для "Лукойла" в части работы консорциума", - добавил он.

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.

Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", Exxonmobil, СП "Роснефти" и Shell.

