В ЛНР заинтересованы в открытии СТО предприятиями Белоруссии

Были достигнуты первые договоренности с МАЗ и Минским тракторным заводом, сообщил председатель правительства региона Егор Ковальчук

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики заинтересованы в открытии станций технического обслуживания (СТО) предприятиями из Белоруссии для обслуживания техники, имеются предварительные договоренности о поставках продукции луганских машиностроителей в Белоруссию. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук.

"Делегация Луганской Народной Республики, которую возглавлял глава республики Леонид Пасечник, приняла участие в выставке "Иннопром. Беларусь". Очень эффектный был стенд. И очень серьезное внимание было со стороны белорусской стороны. Мы заинтересованы в открытии больших лизинговых центров и СТО по ремонту специализированной техники. Были достигнуты первые договоренности с гигантами - МАЗ и Минским тракторным заводом. Состоялась встреча с ведущим производителем по производству шин для легковых автомобилей, крупногабаритного и сверхгабаритного транспорта и поставщиком грузоподъемного оборудования в России. Проявлен интерес к организации производства строительных кранов на территории ЛНР", - сообщил он.

В свою очередь, ЛНР может предложить Белоруссии сотрудничество по линии тяжелой промышленности - это импорт металла, продукция машиностроительных заводов.