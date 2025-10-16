В Карелии поддержали введение послаблений по транспортному налогу для катеров

Ставка по налогу для владельцев водного транспорта в республике выше, чем в соседних регионах

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 октября. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Карелии поддержали проект о введении льготы по транспортному налогу для владельцев катеров, моторных лодок и гидроциклов - изменения в региональный закон "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" принят в первом чтении, сообщили в парламенте.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, целью льготы является стимулирование постановки на учет водного транспорта с мощностью двигателя свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт), который будет зарегистрирован с 1 января 2026 года. Предлагается установить льготу в 70% к действующим сейчас ставкам с каждой лошадиной силы. Так, для мотолодок и катеров налог будут рассчитывать по ставке 60 рублей, а не 200 рублей за каждую л. с. Предусматривается, что налоговая преференция будет действовать три года с даты регистрации транспортного средства в территориальном подразделении центра госинспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Карелии.

Как пояснил вице-спикер Илья Раковский, ставка по налогу для владельцев водного транспорта в республике выше, чем в соседних регионах. "У нас зафиксированы прецеденты, когда водные транспортные средства регистрируются в других регионах из-за такой существенной разницы в налогообложении. Инициатива направлена на то, чтобы у владельца не было необходимости регистрировать катер, скажем, в Приозерске Ленинградской области, хотя он потом эксплуатируется в Сортавале", - сказал он.

Глава Карелии Артур Парфенчиков добавил в своем Telegram-канале, что власти рассчитывают увеличить число судов, зарегистрированных в федеральном реестре, и снизить объем выпадающих доходов. Полученные средства новых налогоплательщиков планируется направить на ремонт и содержание сети региональных и местных дорог.