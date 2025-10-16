В ЛНР планируют восстановление производств в прифронтовом Северодонецке

Предприниматели из Северодонецкой агломерации активно становятся участниками СЭЗ, сообщил председатель правительства региона Егор Ковальчук

ЛУГАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики в сотрудничестве с федеральными органами власти рассматривают возможность восстановления производств в прифронтовом Северодонецке, предприниматели активно становятся участниками свободной экономической зоны, планируется запуск новых производств. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук.

"На предприятиях частично остались производственные мощности: и цеха, и оборудование возможно восстановить. Работа предстоит колоссальная, и как только военная обстановка позволит, начнется активная фаза реализации инвестпроектов. Мы рассматриваем перезапуск производств, которые там были локализованы до начала активных боевых действий. Предприниматели из Северодонецкой агломерации активно становятся участниками СЭЗ", - рассказал Ковальчук.

Например, один из предпринимателей намерен запустить производство полимерпесчаных смесей. Этот вид продукции активно используется в восстановительных работах. Участником СЭЗ стало предприятие, специализирующееся на изготовлении энергетической запорной арматуры, запасных частей и деталей. В Кременной и Сватово продолжается развитие сельского хозяйства. Несмотря на тяжелую оперативную обстановку, фермеры из Кременной в этом году показали лучшие в ЛНР результаты по урожаю зерна.