Стоимость платины на NYMEX превысила $1 750 впервые с 21 сентября 2011 года

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на платину с поставкой в январе 2026 года на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) превысила $1 750 за тройскую унцию впервые с 21 сентября 2011 и демонстрирует рост более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 16:43 мск, стоимость фьючерса на платину росла на 3,75%, до $1 752,4 за тройскую унцию, торгуясь на этом уровне впервые с 21 сентября 2011 года. К 16:56 мск стоимость платины замедлила рост до $1 746,1 за тройскую унцию (+3,45%). С начала года цена на драгметалл выросла на 85,4%, с начала октября - на 4,85%.