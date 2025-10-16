Новый аэропорт Иркутска сможет обслуживать более 7 млн пассажиров в год

Уже определены примерные объемы финансирования, в том числе из федерального бюджета, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров

ИРКУТСК, 16 октября. /ТАСС/. Новый аэропорт Иркутска, строительство которого планируют начать в 2028 году, сможет обслуживать более 7 млн человек в год. Об этом говорится в сообщении Росавиации по итогам рабочей встречи главы ведомства Дмитрия Ядрова и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Действующий аэропорт Иркутска находится в черте города и является областной собственностью. По итогам 2024 года пассажиропоток аэропорта достиг рекордных 3,957 млн человек, что на 4% больше, чем годом ранее.

"Предпроектные работы ведет подведомственный Росавиации институт "Аэропроект". Планируется, что новый аэропорт будет рассчитан на обслуживание более семи миллионов пассажиров в год. В нем планируют построить взлетно-посадочную полосу длиной около четырех тысяч метров. Этого достаточно для приема крупных широкофюзеляжных самолетов. В проекте будет предусмотрена возможность для перспективного создания второй взлетно-посадочной полосы, расширения аэровокзального и аэродромного комплексов. Прорабатываются вопросы транспортной доступности, строительства дорог и коммунальной инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства.

Завершить предпроектные работы планируют в марте 2026 года. Затем на их основании разработают проектную документацию. Начать строительство аэропортового комплекса планируется в 2028 году. "Мы выполняем два поручения президента России Владимира Путина - о выносе аэропорта за черту Иркутска и об определении площадки для него. Проектировщики сообщили, что предварительно она подходит для строительства авиационного узла. Мы бы хотели усилить работу, попросить помочь нам посмотреть проект, подсказать, где он требует системного взаимодействия. Хотелось бы с учетом федерального финансирования в 2028 году приступить к строительству взлетно-посадочной полосы, аэровокзального комплекса, подводящей инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова Кобзева.

В свою очередь глава Росавиации отметил, что уже определены примерные объемы финансирования, в том числе из федерального бюджета. "В основе этого большого проекта должна быть концессия. Для региона и для города, с точки зрения его развития, большое значение имеют вопросы обеспечения безопасности полетов, возможность эксплуатировать аэропорт без ограничений. Мы видим большой потенциал по грузовым перевозкам для Иркутской области, для Сибири и Дальнего Востока. Ну, и, конечно, Иркутск и Байкал - точка притяжения туристов, транзитные полеты будут иметь высокую востребованность", - сообщил он.

О планируемом местоположении аэропорта

В феврале Росавиация и госкорпорация "Ростех" согласовали место строительства нового аэропорта в Иркутске. Им стала падь "Ключевая". Как пояснили журналистам в Росавиации, выбор места для строительства нового аэропорта вне городской черты, в районе площадки "Ключевая", обусловлен рядом преимуществ, среди которых близкое расположение к городам Иркутск, Ангарск и Шелехов, минимальное шумовое воздействие от будущего аэродрома на возможную застройку жилыми объектами территорий вблизи аэропорта.