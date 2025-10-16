Новак: проведение ФСЭГ в России поспособствует справедливому мироустройству

По словам вице-премьера, саммит продемонстрирует устойчивость российского влияния в мировой энергетике

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Восьмой саммит глав государств и правительств Форума стран - экспортеров газа, который пройдет в России осенью 2026 года, будет способствовать устремлениям незападных стран к более справедливому мироустройству, а также продемонстрирует устойчивость российского влияния в мировой энергетике. Об этом сказал вице-премьер Александр Новак, назначенный указом президента РФ Владимира Путина председателем оргкомитета по подготовке и проведению саммита. Его слова приводятся в сообщении Росконгресса.

"Доля стран - участниц Форума стран - экспортеров газа в мировой газовой индустрии стабильно растет. На сегодняшний день они обеспечивают более 70% мировых запасов природного газа и около 45% его добычи. Проведение в России Восьмого саммита глав государств и правительств стран - участниц Форума стран - экспортеров газа станет важным шагом в укреплении энергетического сотрудничества между ведущими газодобывающими странами. Уверен, что проведение этого крупного мероприятия в нашей стране в 2026 году внесет свой вклад в поддержание устремлений незападных стран к более справедливому мироустройству и продемонстрирует устойчивость российского влияния в мировой энергетике", - отметил Александр Новак.

Как говорится в сообщении Росконгресса, основными целями форума, который пройдет в Москве осенью будущего года, станут продвижение использования в мировой экономике природного газа, анализ текущего состояния и прогнозирование развития газовых рынков, обмен опытом и содействие технологическому сотрудничеству стран-участниц.

"Особое значение восьмого саммита заключается в том, что он пройдет на фоне растущего спроса на энергию в мире и, особенно, природного газа. Ключевыми драйверами этого роста на ближайшие годы станут замещение угольной генерации в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и промышленность, в том числе газохимия, а также рост спроса на ЦОДы. Вообще рост будет происходить преимущественно за счет развивающихся стран АТР, который будет компенсироваться падением спроса в развитых экономиках, в первую очередь в Европе. Учитывая эти тенденции, проведение саммита стран - членов ФСЭГ в России имеет особую важность. Собравшись на одной площадке, главы государств смогут достичь договоренностей, необходимых для дальнейшего развития отрасли на благо своих стран и народов", - отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

О форуме

Форум стран - экспортеров газа является международной межправительственной организацией. Соглашение о функционировании ФСЭГ вступило в силу 30 сентября 2009 года. Полноправными членами ФСЭГ являются: Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла. Россия - полноправный член ФСЭГ с 2009 года. С 2011 года раз в два года созывают саммиты глав государств и правительств стран - участниц форума.

Саммит ранее уже проводился в Москве. В столице России в 2013 году состоялся Второй саммит глав государств и правительств стран - участниц Форума стран - экспортеров газа. По его итогам, как напоминает Росконгресс, была принята Совместная декларация, в которой были отражены принципиальные подходы стран - членов ФСЭГ по приоритетным вопросам развития газового рынка.