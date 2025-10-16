Новак: кооперация ОПЕК+ положительно влияет на рынок нефти

Вице-премьер России отметил, что сейчас мировая ситуация являет собой много вызовов и турбулентностей

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Текущая кооперация стран ОПЕК+ очень положительно влияет на рынок нефти, особенно в нынешних условиях, когда мировая ситуация являет собой много вызовов и турбулентностей. Внимание на это обратил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Российской энергетической недели.

"Что касается совместной нашей деятельности, кооперации, которой в этом году исполняется девять лет уже, можно отметить - и это не только мое мнение, это мнение участников рынка, - что кооперация стран, входящих в ОПЕК+, совместное согласование действий очень положительно влияет на рынки, - подчеркнул вице-премьер. - Особенно в сегодняшних условиях, когда много вызовов, много турбулентностей и неопределенностей".