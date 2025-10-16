Новак: взаимодействие в рамках ОПЕК+ будет продолжаться

Кооперация стран показывает эффективность, причем как для производителей, так и для потребителей, заявил вице-премьер РФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Кооперация стран в рамках ОПЕК+ показывает сегодня свою эффективность, причем как для производителей, так и для потребителей. До тех пор, пока от нее есть эффект, страны будут продолжать взаимодействовать, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Российской энергетической недели.

"Сегодня эта кооперация продолжается, и она важна с точки зрения сглаживания колебаний на мировых рынках. При этом эта кооперация приносит эффект не только производителям, но и потребителям. <...> Будем продолжать взаимодействие, сегодня оно эффективно, и до тех пор, пока оно эффективно, мы будем вместе над этим работать", - заверил вице-премьер.