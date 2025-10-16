Новак: нефть из РФ потребляется другими рынками после отказа Европы от нее

По словам вице-премьера, такое нарушение сложившегося баланса не является хорошим для мировой энергетики

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Александр Новак © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российская нефть и нефтепродукты потребляются сегодня другими рынками после отказа Европы от них, тогда как на европейский рынок пришли новые поставщики. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, такое нарушение сложившегося баланса не является хорошим для мировой энергетики, однако в целом этот баланс сохраняется на ином качественном уровне.

Читайте также

ТЭК и мировое сотрудничество. Что известно о "Российской энергетической неделе"

"Западные страны отказались от российской нефти и нефтепродуктов, и в итоге баланс сложился таким образом, что наша нефть и нефтепродукты используются другими рынками, а на рынок Европы пришли другие поставщики. Но в целом баланс сохранился", - заметил вице-премьер РФ в интервью телеканалу "Россия-24".

Он подчеркнул, что в целом для мировой энергетики такое нарушение сложившейся связи - это "не очень хорошо", однако мир сегодня живет в тех условиях, когда "этот баланс на другом качественном уровне все равно сохраняется".