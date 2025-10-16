Новак назвал Москву мировым лидером по энергоэффективности

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак в ходе своего выступления на Российской энергетической неделе назвал столицу России одним из самых энергоэффективных городов в мире, а также самым красивым и быстроразвивающимся.

"Сегодня на панели здесь присутствуют представители федеральных органов власти, правительства Российской Федерации, представители наших крупнейших энергетических компаний, мэр столицы, Сергей Семенович Собянин, крупнейшего города в мире, вдобавок к тому же самого красивого и быстро развивающегося и энергетически эффективного, о чем мы сегодня услышали, и что мы видим", - сказал он.

Говоря о будущем энергетики, Новак призвал держать руку на пульсе и внимательно следить за развитием технологий, изменением спроса и скоростью их внедрения. Он выразил уверенность, что этот процесс будет стремительным. Вице-премьер добавил, что уже через два-три года ситуация с точки зрения внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта будет оцениваться по-другому, поскольку их развитие идет по экспоненте.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в Манеже ведутся основные дискуссии, а в Гостином Дворе развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК. Центральная тема РЭН-2025 - "Создавая энергетику будущего вместе". ТАСС - информационный партнер форума.