Новак указал на важную роль в энергобалансе традиционных источников энергии

Вице-премьер отметил, что их потребление растет, несмотря на ожидания экспертов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Традиционные источники энергии продолжат играть важную роль в мировом энергобалансе, хотя доля возобновляемой энергетики будет расти, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Баланс будет постепенно меняться. Возобновляемые источники энергии будут увеличиваться в своей доле, в своей инфраструктуре, это мы видим на примере Китая очень серьезно. Традиционные источники останутся. Многие эксперты их хоронили уже давно, тем не менее, мы видим рост потребления", - сказал он.

По словам вице-премьера, в 2024 году потребление нефти в мире выросло больше чем на 1%.

"Газ вообще в последнее время бьет рекорды потребления: в прошлом году прирост потребления газа составил 2,8% - рекорд. Почти на 115 млрд куб м газа стало в мире больше потребляться", - отметил Новак.