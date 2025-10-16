Путин поздравил Национальную ассоциацию телерадиовещателей с 30-летием

Глава государства отметил, что она объединила более 300 федеральных и региональных компаний

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ поздравил Национальную ассоциацию телерадиовещателей (НАТ) с 30-летием со дня основания, отметив, что за эти годы она объединила более 300 федеральных и региональных компаний.

"За прошедшие годы ассоциация объединила более трехсот федеральных и региональных компаний, зарекомендовала себя как ведущая организация, представляющая интересы как государственных, так и частных вещателей. Вы последовательно работаете над развитием отечественного медиарынка, активно участвуете в совершенствовании профильного законодательства, способствуете широкому внедрению в отрасль цифровых технологий. И конечно, важен ваш вклад в консолидацию профессионального сообщества, проведение конгрессов, форумов, обучающих программ, поддержку премий и фестивалей в сфере медиаиндустрии", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность, что НАТ и впредь будет успешно решать поставленные задачи, обеспечивать свою аудиторию качественным контентом, укреплять конструктивный диалог с органами государственной власти.

"Еще раз поздравляю вас с юбилейной датой, желаю всего самого доброго", - заключил Путин.

Национальная ассоциация телерадиовещателей - профессиональное некоммерческое объединение в РФ вещательных компаний. Организация создана в 1995 году. До 2023 года ее руководителем был Эдуард Сагалаев, затем Алексей Малинин.