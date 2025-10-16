Минэнерго США прекратит платить подрядчикам по модернизации ядерного оружия

Решение приняли из-за шатдауна

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики США будет вынуждено прекратить оплачивать работу порядка 100 тыс. субподрядчиков, задействованных в модернизации ядерного арсенала, из-за частичной приостановки финансирования правительства страны (шатдауна). Об этом заявил глава ведомства Крис Райт.

"Мы в министерстве энергетики занимаемся модернизацией ядерного арсенала. Эта работа проводится при участии 100 тыс. подрядчиков, они не являются государственными служащими, так что выплат по задолженности они не получат. Мы платили им по сей день, но уже завтра или в понедельник мы не сможем этим работникам платить, они прекратят работать над модернизацией нашего ядерного оружия", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

Райт пояснил, что в случае продолжения шатдауна американские власти могут потерять импульс в усилиях по модернизации ядерного арсенала. "Программа модернизации по замене старого [ядерного] оружия на новое представляет ключевую часть моей работы. Мы только наращиваем усилия, набираем обороты, отсутствие оплаты для всех этому способствовать не будет", - добавил министр.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Стороны по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Дональда Трампа).