Поставки газа в Приднестровье возобновят с 17 октября

Это позволит прекратить режим экономии, заявил председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

КИШИНЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан проинформировал о возобновлении полноценных поставок газа в непризнанное Приднестровье, что позволит прекратить режим экономии.

Читайте также

Ни мира, ни войны: чего боятся в Молдавии и как Приднестровье живет в блокаде

"С 17 октября возобновляются полноценные поставки природного газа в Приднестровский регион Республики Молдова в контрактных объемах, необходимых для обеспечения потребностей всех категорий потребителей. Это позволит восстановить подачу горячей воды и приступить к началу отопительного периода", - написал Чебан в своем Telegram-канале.